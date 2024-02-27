Магнитная буря неожиданно началась после мощных вспышек на Солнце





Жителей Волгоградской области 27 февраля предупредили о возможном недомогании в связи с неожиданной магнитной бурей. По данным центра «Фобос», данное явление произошло после трех сильнейших вспышек на Солнце.

Впрочем, отмечают специалисты, долго буря не будет волновать восприимчивых волгоградцев.

– Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь, исходя из этого можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится, – подчеркнули в «Фобосе».

Также в центре добавили, что это первая магнитная буря с начала 2024 года.