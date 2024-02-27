Происшествия

В Волгограде 17-летний студент помогал мошенникам обирать пенсионеров

Происшествия 27.02.2024 13:22
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27.02.2024 13:22


Полицейские задержали в Волгограде 17-летнего студента колледжа, который помогал мошенникам и за это получал процент с сумм, которые передавали ему пенсионеры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону,  установлена причастность юноши к двум таким преступлениям.

Установлено, что молодой человек работал у мошенников курьером. Объявление о заработке он нашел в мессенджере. Ему нужно было забирать и переводить деньги, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, а в качестве вознаграждения, забирать себе фиксированный процент от суммы.

Работодатели студента звонили пенсионерам и сообщали о родственниках, которые якобы попали в ДТП и им нужна денежная помощь для решения проблемы. Деньги они просили передать курьеру.

100 тысяч рублей студенту передала 88-летняя жительница Тракторозаводского района. Такую же сумму в рублях и еще валюту порядка на 350 тысяч рублей отдала юноше  84-летняя жительница Краснооктябрьского района.

Проводится расследование. Устанавливаются и другие эпизоды с участием студента.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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