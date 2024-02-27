Волгоградцы 27 февраля столкнулись со сбоем в работе Telegram





Сегодня, 27 февраля, в Волгоградской области произошел сбой в работе популярного мессенджера Telegram, сообщает V102.RU. Жители региона столкнулись с проблемами при отправке сообщений и при совершении звонков.

По данным сервиса СБОЙ.РФ, в России массовые жалобы на некорректную работу мессенджера стали фиксироваться в России с 12:30 по московскому времени. При этом специалисты не могут на данный момент сообщить что-либо внятное, блуждая пока еще в догадках.

– Проблемы могут возникнут в результате какой-либо аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной, - сообщается на СБОЙ.РФ.

Примечательно, что приложение не работает как в мобильной, так и в компьютерной версии. На качество работы приложения также не влияют WI-FI и мобильный интернет. Проблемы с Telegram также наблюдается и в других регионах.