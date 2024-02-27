В Волгограде IT-специалисты обсуждают будущее транспортно-логистической отрасли России

Более 150 IT-специалистов из разных регионов России в Волгограде принимают участие в конференции по внедрению инноваций в транспортно-логистическую отрасль. Как сообщили V102.RU в администрации региона, мероприятие проходит 27-28 февраля на базе школы передового опыта IT-блока ОАО «РЖД».

Участников конференции по видеосвязи приветствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

- По уровню цифровизации мы занимаем одно из ведущих мест среди российских компаний. Президент России, выступая на 4-м железнодорожном съезде, назвал РЖД мощным высокотехнологичным комплексом, одним из флагманов экономики по внедрению инноваций и цифровых решений. Высокие показатели – результат напряженной, последовательной и продуманной деятельности. Сегодня перед нами стоит задача сосредоточиться на выработке новых решений. Школа передового опыта как раз способствует такому подходу. А то, что она проходит на Приволжской магистрали, расположенной на пересечении транспортных коридоров, — хорошая возможность для того, чтобы наиболее широко взглянуть на стоящие перед компанией стратегические задачи, - сказал Белозеров, обращаясь к участникам мероприятия.

В ходе видеоконференции он выразил благодарность губернатору Андрею Бочарову за налаженное взаимодействие и поддержку.

Губернатор отметил, что жители Волгоградской области высоко ценят активное участие компании в социально-экономическом развитии региона, в реализации масштабных инвестиционных, инфраструктурных и социальных программ и проектов, направленных на повышение качества жизни людей.

- Выполняя задачи, поставленные Президентом по обеспечению технологического суверенитета нашей страны и повышению роли России в создании и применении цифровых технологий во всех отраслях и сферах жизнедеятельности, активная работа по цифровой трансформации, применению современных технологий, элементов искусственного интеллекта также проводится в Волгоградской области — в государственном секторе, на предприятиях и в организациях реальной экономики, в социальной сфере. РЖД является высокотехнологичной компанией и лидером в сфере применения IT-технологий, и нам есть чему поучиться, — сказал глава региона, поблагодарив коллектив компании за системное конструктивное взаимодействие и пожелав участникам Школы передового опыта РЖД плодотворной работы, - отметил глава региона.

По данным обладминистрации, в регионе проводится активная работа по цифровизации различных отраслей народного хозяйства. Так, в Волгоградской области завершен переход на цифровой ТВ-сигнал, внедряются новые сервисы в АПК, промышленности, здравоохранении, образовании, культуре, социальном обслуживании населения и других сферах, совершенствуются системы 112, 122, АПК «Безопасный город» и прочее.

Фото: администрации Волгоградской области