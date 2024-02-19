Общество

Противник перевода стрелок из Волгограда проиграл последний бой в Верховном суде

Общество 19.02.2024 19:25
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19.02.2024 19:25


Верховный суд поддержал Генеральную прокуратуру РФ по итогам рассмотрения кассационной жалобы жителя Волгограда Алексея Севастьяна, который с 2020 года добивался проверки процедуры перехода региона на московское время.  

Согласно материалам, которые были рассмотрены в Верховном суде, Алексей Севастьянов трижды – с сентября по декабрь 2020 года – обращался в прокуратуру Волгоградской области с просьбой провести проверку по факту принятия Волгоградской областной думой постановления о внесении законопроекта о переходе региона в часовую зону ОТС+3. Однако трижды прокуратура ему в этом отказала.

16 и 17 октября 2022 года Севастьянов направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ, в Госдуму, а также в ФСБ России с просьбой провести служебную проверку и признать бездействие старшего помощника прокурора области и прокурора Волгоградской области незаконным и провести комплексную проверку всей процедуры принятия Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», начиная с момента принятия  облдумой постановления.

Однако же Генеральная прокуратура 3 ноября 2022 года направила жалобу Севастьянова обратно в прокуратуру Волгоградской области «для рассмотрения в рамках компетенции». 

Значительное событие для Алексея Севастьянова произошло 13 февраля 2023 года, когда Волжский городской суд возложил на Генеральную прокуратуру Российской Федерации обязанность рассмотреть обращения Севастьянова от 16 октября 2022 года и от 17 октября 2022 года и дать ответ в установленный срок. Впрочем, уже в скором времени данное решение суда отменил Волгоградский областной суд, а затем позицию коллег поддержали и в кассационном суде Краснодара. 

В Верховном суде РФ Алексей Севастьянов просил отменить решения Волгоградского облсуда и кассационной инстанции. Рассмотрев материалы, судья ВС РФ накануне пришла к следующему выводу: 

Отмена или изменение судебных актов в кассационном порядке возможны лишь в случаях, предусмотренных статьёй 328 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, доводы кассационной жалобы, не содержащие данных о существенных нарушениях норм материального права или норм процессуального права, повлиявших на исход административного дела, не являются основанием её передачи для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 323 и 324 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судья определила: отказать Севастьянову Алексею Борисовичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.

Отметим, что непримиримый бой Алексея Севастьянова в судах длился на протяжении трех с лишним лет, – почти столько же, сколько Волгоградская область живет по московскому времени. Жители региона перевели стрелки на час назад 27 декабря 2020 года

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