Общество

«Нас же сделают крайними»: таксисты высказались об ограничении цен на поездки в непогоду

Общество 18.02.2024 15:15
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18.02.2024 15:15


На уходящей неделе депутаты Госдумы возмутились резким подорожанием такси в непогоду. По их мнению, из-за солидных наценок поездки на фирменных автомобилях все чаще превращаются в роскошь. Как на подобные заявления реагируют сами таксисты, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

После встречи с циклоном «Ольга», обрушившим на Волгоградскую область мощные снегопады, многие водители прислушались к дорожникам и оставили свои машины на парковках. Ответом на это стал резко поднявшийся ценник на такси. Горожане сообщали, что поездка из Дзержинского района в центр города, стоившая в обычные дни около 250 рублей, подорожала до 523 рублей в тарифе «Эконом». Однако сами водители заверили, что заработать на  непогоде удалось лишь единицам. 

— По своему опыту работы в такси могу сказать, что лично меня в метель или снегопад не мотивируют никакие коэффициенты. Во время непогоды я все равно не заработаю. Да, возможно, кому-то из коллег повезёт с заказами. Но в целом даже с максимальными коэффициентами большинство водителей мало что выгадают. Деньги те же, а стресса в разы больше — пробки, аварии и прочее, — рассуждает таксист Антон. — Что касается повышения цен, то между нами ходит молва о том, что ситуация вручную регулируется агрегатором. Бывают такие моменты, когда в дождь, метель или пургу коэффициент не растет — поездки получаются без наценок. 

Волгоградские таксисты убеждены, что ограничение цен на поездки может обернуться еще большими трудностями для самих пассажиров. 

— Не исключено, что многие водители в плохую погоду просто не будут выходить на линию. Повторюсь, что  издержек в такие дни куда больше, чем выгоды. К тому же, для фиксирования цен необходимо поднимать минималку. Действующий тариф в 70 рублей — это, конечно, ни о чем, — отмечает таксист. — Если сейчас  я работаю без коэффициентов, то за 12 часов получаю в среднем 4 тысячи рублей. Из этих денег тысячу я отдаю за заправку газом. Еще полторы-две тысячи сразу же оставляю на ремонт машины — делать это нужно сразу, а  не когда наступит критический момент. Вот и получается, что для нормального заработка нам нужно кататься без выходных по 8-10 часов. Истории про водителей, которые зарабатывают по 100-200 тысяч рублей в месяц — это просто обман. Даже не слушайте их. 

С тем, что регулирование стоимости выльется в нехватку машин на линии, согласны и другие водители. 

— Мы уже проходили социализм, сейчас не то время. И, на мой взгляд, подобная инициатива обернётся дефицитом машин на линии. Люди, которым любой ценой нужно уехать в аэропорт, на вокзал или, скажем, в больницу, будут ждать хорошей погоды и везде опаздывать. А кто останется крайним? В конечном счете, люди будут проклинать таксистов, а не авторов таких предложений. 

Впрочем, далеко не все сотрудники планируют брать дополнительные выходные в случае установления потолка цен.  

— Как работали, так и будем работать, — говорит водитель Оксана. — Хотя мы не Москва, и фиксирование цен на услуги такси в Волгограде вряд ли уместно.  Сейчас мы берем заказы и по 70, и по 80 рублей. Стоимость повышается только в часы-пик — с 7:00 до 8:30 утром и вечером ориентировочно с 18:00. 

После обильных снегопадов в Москве и других регионах страны депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов предложили ограничить наценку на стоимость такси. По словам парламентариев, расчет коэффициентов в непогоду не должен превышать 20% от стандартной цены. 

К слову, одной из причин растущей цены на такси аналитики называют хроническую нехватку водителей. 

— Дефицит водителей вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками, — поясняют аналитики «Яндекс. Такси». — Так, часть водителей покидает отрасль из-за возросших расходов на автомобили и их обслуживание. Чтобы сбалансировать спрос и предложение и таким образом нормализовать цены, дополнительно необходимы около 80 000 водителей по всей России. 

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»

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