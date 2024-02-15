Губернатор Бочаров выразил соболезнования жителям Белгорода

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму главе Белгородской области Вячеславу Гладкову, выразив соболезнования семьям погибших мирных жителей Белгорода.
Напомним, что сегодня, 15 февраля, киевский режим нанес удар реактивными снарядами по инфраструктуре Белгорода. В результате погибли жители города, включая детей.
– Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей региона передал самые глубокие и искренние соболезнования семьям погибших мирных жителей, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, – сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.