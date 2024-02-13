Волгоградцев предупредили об опасной минералке после смерти мужчины

Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки «Джермук» на территории России после смертельного случая во Владикавказе. В Волгоградской области на отдельных площадках уже невозможно заказать минеральную воду данного наименования, сообщает V102.RU.

— В связи с поступившей информацией о получении ожогов пищевода после употребления минеральной воды торговой марки «Джермук» Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий воды этой марки, расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 литра и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства 28 декабря 2023 года, — цитирует информагентство официальное сообщение РПН.

К таким мерам надзорное ведомство обратилось после гибели жителя Владикавказа, который накануне после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук» получил ожог пищевода.

— Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус, — заявил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем Telegram. — К сожалению, мужчина, получивший ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.

В Роспотребнадзоре заявили, что местонахождение продукции торговой марки «Джермук» благодаря системе маркировки товаров оперативно установлено, а дальнейшая продажа в розницу блокируется. В Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») журналистам ТАСС пояснили, что всего в розничной продаже находится 2,5 миллиона бутылок из этой партии в 84 регионах России.

Фото: архив ИА «Высота 102»