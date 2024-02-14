Волгоградцам предложили бесплатную помощь в решении коммунальных проблем

В Волгограде в течение месяца пройдет серия общественных приемов по оказанию помощи в решении различных коммунальных и бытовых проблем горожан. Как сообщили V102.RU в городской думе, специалисты окажут волгоградцам правовую поддержку по вопросам качества работы управляющих компаний, правомерности начисления платежей за ЖКУ, капитального и текущих ремонтов.

- Приемы по вопросам ЖКХ проведут руководители профильных структур администрации региона и депутаты заксобрания, курирующие вопросы ЖКХ, - уточнили в представительном органе.

Общественные приемы будут проходит по средам с 14 февраля по 13 марта включительно на площадке Волгоградского учебно-курсового комбината по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 1. Для общения с гражданами специалисты выделяют три часа - с 11.00 до 14.00.

Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться - с 9.00 до 13.00 в понедельник, вторник и среду по телефону: (8442) 35-27-31. Адрес электронной почты: kontrolgkh@gkh-volga.ru