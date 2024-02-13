«Его пытались откачать»: стали известны подробности смерти пациента в поликлинике Котово

57-летнего мужчину, который накануне скончался в поликлинике Котово Волгоградской области, пытались спасти медики. Как пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, котовчанин обратился в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие и был незамедлительно направлен в кабинет неотложной медпомощи, где потерял сознание.
- Медицинскими работниками проводились реанимационные действия, была вызвана бригада скорой помощи для транспортировки пациента в стационар. Однако реанимация не помогла
, - пояснили в облкомздраве.
Ранее пациент за медицинской помощью не обращался, уточнили в ведомстве.
Напомним,
трагический случай произошел накануне, 12 февраля. Мужчина скончался в кабинете врача. СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти жителя города.