Общество

«Его пытались откачать»: стали известны подробности смерти пациента в поликлинике Котово

Общество 13.02.2024 11:42
0
13.02.2024 11:42


57-летнего мужчину, который накануне скончался в поликлинике Котово Волгоградской области, пытались спасти медики. Как пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, котовчанин обратился в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие и был незамедлительно направлен в кабинет неотложной медпомощи, где потерял сознание.
- Медицинскими работниками проводились реанимационные действия, была вызвана бригада скорой помощи для транспортировки пациента в стационар. Однако реанимация не помогла, - пояснили в облкомздраве.
Ранее пациент за медицинской помощью не обращался, уточнили в ведомстве.
Напомним, трагический случай произошел накануне, 12 февраля. Мужчина скончался в кабинете врача. СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти жителя города. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.02.2024 13:11
Общество 13.02.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 11:03
Общество 13.02.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 10:55
Общество 13.02.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 10:32
Общество 13.02.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 10:27
Общество 13.02.2024 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 09:56
Общество 13.02.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 09:36 Реклама
Общество 13.02.2024 09:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2024 08:04
Общество 13.02.2024 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2024 21:31
Общество 12.02.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2024 20:34
Общество 12.02.2024 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2024 17:13
Общество 12.02.2024 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2024 16:41
Общество 12.02.2024 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2024 16:32
Общество 12.02.2024 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2024 16:29
Общество 12.02.2024 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.02.2024 16:17
Общество 12.02.2024 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:11
Отчитаться о доходах перед налоговой волгоградцы могут в режиме онлайнСмотреть фотографии
12:38
В Волжском росгвардейцы взяли «тепленькими» двух вымогателейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Задержанных ФСБ мужа и жену в Волгограде приговорили к 26 годам на двоихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Под Волгоградом убийство прохожего за отказ дать закурить раскрыли по следу ДНКСмотреть фотографии
11:47
Волгоградский полицейский спас покупателя в супермаркететеСмотреть фотографии
11:42
«Его пытались откачать»: стали известны подробности смерти пациента в поликлинике КотовоСмотреть фотографии
11:15
Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 годСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде объединят «Метроэлектротранс» и «ВПАТП №7»Смотреть фотографии
10:55
Котово выделят 22,4 млн рублей из бюджета на решение проблем с водойСмотреть фотографии
10:32
Сергей Попков оплатил кислород бывшему футболисту «Ротора» Дмитрию КотопулоСмотреть фотографии
10:27
Для Волгограда начали собирать трамваи «Львенок» и «Невский»Смотреть фотографии
09:56
В Котельниково специалисты из трех регионов РФ ведут восстановительные работыСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде УК «Новый дом» отчиталась о проделанной работе на одном из вновь принятых домовСмотреть фотографии
09:12
В кабинете врача поликлиники Котово умер 57-летний пациентСмотреть фотографии
08:51
«Каустик» скатился на 11-е место в Суперлиге после проигрыша в СтавропольеСмотреть фотографии
08:33
Таможенники изъяли 20 тонн импортного мыла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Первые дома обеспечили электричеством в обесточенном КотельниковоСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области из-за гололеда отменяют занятия и автобусыСмотреть фотографии
20:34
В Волгоградской области после циклона «Ольга» резко похолодает до -15ºСмотреть фотографии
19:36
Сам пошел на горку. В Волжском эксперт озвучил причину гибели подростка в аквапаркеСмотреть фотографии
18:09
Под Волгоградом пьяный мужчина натравил на полицейских ротвейлераСмотреть фотографии
17:56
Волгоградские баскетболистки продвинулись в чемпионате СКФО и ЮФОСмотреть фотографии
17:13
Следов оленя, лося и медведя не нашли в камышинской колбасеСмотреть фотографии
16:41
«Уставший» бороться с непогодой снегоуборщик завалился на бок в УрюпинскеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Бочарову доложили об устранении последствий разгула буйной «Ольги»Смотреть фотографии
16:29
Волгоградцы написали цикл стихов о школьном питанииСмотреть фотографии
16:17
Врачи показали коллекцию извлеченных из волгоградцев предметовСмотреть фотографии
16:13
«Хотел помочь своей стране»: Журавель в суде Чечни раскрыл мотивы сжигания КоранаСмотреть фотографии
15:20
В Котово наезд машины на 67-летнюю доктора попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
Освободивший Белоруссию 99-летний фронтовик умер в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 