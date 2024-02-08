Общество

Ветеран Афганистана в Волгограде заявил об отравлении после доставки письма со свастикой

Общество 08.02.2024 19:15
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08.02.2024 19:15


В Волгограде на адрес офиса региональной общественной организации ветеранов Афганистана, расположенной в  Кировском районе по улице, 64-й Армии, 28 прислали обычное письмо, после получения которого, 63-летнему председателю движения Александру Смирнову потребовалась экстренная медицинская помощь, сообщает V102.RU.  

— Я как всегда пришел утром в офис. Узнаю, что пришло письмо, в обычном конверте, ничего странного. Как только я взял его в руки и начал вскрывать — мне резко стало плохо. По ощущениям, как будто сердечный приступ, участилось сердцебиение. Тут у меня в голове будто перещелкнуло, что все дело в конверте. Я тут же вышел на улицу, бросил его на асфальт, вызвал скорую. У меня давление в тот день было 180 на 100. Никогда такого не случалось, я в целом здоров, никогда не жаловался ни на что, — рассказал Александр Смирнов. 

По словам председателя общественной организации, в момент отравления вместе с ним в офисе находился еще один человек, который был намного моложе его. 

— Мой компаньон находился на расстоянии от меня, но даже ему стало плохо. Поэтому версия об отравлении действительно имеет место быть. Это не случайность, как кто-то может подумать, мол, просто взял конверт в руки и тут же сердечный приступ. Бывает и такое, конечно, но не в моем случае. Недомогание коллеги — яркое тому подтверждение. Когда мне сбили давление, то отвезли в кардиоцентр для обследования. Сейчас все нормализовалось, только голова до сих пор временами кружится.  

Смирнов утверждает, что конверт с неким веществом забрали на исследование соответствующие органы. 

— Будут проводить биологическую экспертизу. Что там было в конверте, мне пока так и не рассказали. Единственное, что я помню, на желтой бумаге была изображена свастика и какой-то змей, — добавляет пострадавший мужчина. 

Общественник склонен связывать попытку отравления со своей активной гражданской позицией. 

— Не исключено, что это атака с той стороны за поддержку СВО. Мы много помогаем ветеранам спецоперации. Скоро 15 февраля (День памяти воинов-интернационалистов, — Прим. ред.). Возможно, что связано и с этой датой. Хотели выбить меня из строя. Но хочу заметить, что угроз я до этого инцидента ни от кого не получал, — заявил председатель ветеранского объединения. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», изъятое с места происшествиями правоохранителями письмо, направили на исследование в «Центр гигиены и эпидемиологии». О произошедшем информированы соответствующие силовые структуры. 

Скриншот: видео ГТРК «Волгоград-ТРВ»        

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