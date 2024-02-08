Общество

200 жителям аварийных бараков в Волгограде показали купленные для них квартиры

Общество 08.02.2024 12:56
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08.02.2024 12:56


В Волгограде свыше 200 семей, которые проживают в аварийных домах, осмотрели свои будущие квартиры в ЖК «Колизей» в Кировском районе. Как сообщили V102.RU в мэрии, новое жилье приобретено по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Показ квартир состоялся для переселенцев из домов №87 по шоссе Авиаторов, №60 по ул. Панферова, №8 по ул. Палласовской, №22 на тер. пос. 5-й участок и других.

- Волгоградцы ознакомились с планировкой, смогли оценить качество отделки и установленного оборудования. В новом жилье уже выполнена чистовая отделка, установлены, сантехника и двухконтурные газовые котлы, обеспечивающие жилье индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением. Квартиры укомплектованы кухонными плитами, - рассказали в городской администрации.

Владельцам жилья в аварийных домах недвижимость передается в собственность, а с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключаются новые договоры.

По данным мэрии, в рамках нацпроекта с 2019 года уже переселены свыше 5 тысяч волгоградцев. Всего до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тысяч человек.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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