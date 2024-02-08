В Волгограде в феврале начался ямочный ремонт

В Волгограде начали латать дороги литым асфальтобетоном. Как сообщили V102.RU в администрации города, дорожники воспользовались оттепелью и бесснежной погодой, чтобы заделать трещины и углубления на трассах. Причиной появления дефектов, пояснили в администрации, стали температурные колебания.

В настоящее время с помощью литого асфальта дорожные службы восстанавливают дефекты покрытия на участках Первой и Второй продольных магистралей, комплексный ремонт на которых проводился в 2016–2017 годах. Участки указанных магистралей, где проводились работы в минувшем году, находятся в нормативном состоянии и не требуют восстановительных работ, как и другие объекты, восстановленные в течение последних 3-4 лет, утверждают чиновники. В случае выявления каких-либо недостатков на таких дорогах их устранением займутся подрядчики в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств, уточнили в мэрии.

Фото: администрация Волгограда