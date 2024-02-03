Общество

В Волгоградской области с 21 февраля начнутся проблемы с телесигналом

Общество 03.02.2024 12:39
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03.02.2024 12:39


Ухудшение сигнала цифрового вещания произойдет в Волгоградской области с 21 февраля, передает V102.RU. По сообщению облкоминформтехнологии, кратковременные помехи ожидаются из-за сезонного явления, которое называется солнечная интерференция.

Солнечная интерференция возникает, когда солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии, что может создавать помехи для радиоприборов и влиять на качество связи и вещания в регионе.

- С 21 февраля по 13 марта на всех объектах Волгоградского областного радиотелевизионного передающего центра возможно кратковременное ухудшение сигнала цифрового вещания первого и второго мультиплексов (пакетов цифровых каналов) РТРС-1 и РТРС-2 (вплоть до пропадания) в период времени с 11:18 до 12:02 продолжительностью от нескольких секунд до пяти минут, - сообщили в комитете.

Солнечная интерференция является временным явлением и обычно продолжается в течение нескольких недель. После окончания этого периода связь и вещание восстанавливаются в нормальном режиме. 

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