Общество

В поселке Купоросный почтили память воинов в день 81-летия Сталинградской битвы

Общество 02.02.2024 11:30
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02.02.2024 11:30


Сегодня, в День воинской славы России, ознаменованный разгромом немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году, сотрудники ВОЛМА почтили память погибших воинов.  
Эта Победа стала не только переломным этапом в ходе войны, но и началом глобального освобождения мира от тирании нацизма. Почти всю Сталинградскую битву тяжелые бои шли в районе Купоросного и в самом поселке – там, где сегодня находится гипсовый завод и УК ВОЛМА. 

На этом месте доблестные воины 64-й армии генерала Шумилова в 1942-1943 годах по сантиметру отстаивали священную сталинградскую землю. 
В память о событиях войны в 1964 году в Купоросном на братской могиле был установлен памятник «Скорбящий воин». Прах героев позже перезахоронили на Мамаевом кургане, а памятник, скрытый за забором кожевенного завода, постепенно разрушало время. 

В юбилейный год 70-летия победы в Сталинградской битве, в канун памятной даты 23 августа, «Скорбящий воин» воссоздан и установлен в сквере поселка по инициативе и на средства компании. 
Каждый год в день Сталинградской победы и 9 мая, в День Великой Победы, сотрудники предприятия возлагают цветы к подножию монумента, отдавая дань памяти погибшим соотечественникам.

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