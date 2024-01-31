Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту размешенного в Сети видео с уроженкой города Фролово. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 33-летнюю женщину проверят на противоправные действия в отношении 2-летней дочери.

– Согласно имеющимся данным семья состоит на учете как неблагополучная, находящаяся в социально опасном положении, – сообщила старший помощник прокурора.

Также в ведомстве отметили, что по итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Напомним, видеозапись с прямого эфира в белье блогерши появилось в телеграм-каналах 30 января. Уже тогда многие зрители того эфира просили оставить ребенка в покое.