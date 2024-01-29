В Волгоградской области вырос спрос на специалистов по мобилизации





Администрация Урюпинска Волгоградской области объявила об открытии вакансии специалиста по мобилизационной работе. Как сообщили V102.RU в органе власти, к претендентам предъявляются требования хорошего знания персонального компьютера, коммуникабельность и дисциплинированность. Сотруднику предстоит работать с интернетом и с электронной почтой. Также от него требуются знания операционной системе Windows, с пакетом программ MicrosoftOffice, работы с базами данных.



На должность могут претендовать граждане, имеющие военное или юридическое образование, а также по специальностям экономика и управление, гуманитарные науки, инженерное дело.

О размере зарплаты сотрудника по мобилизационной работе не сообщается.

Ранее аналогичную вакансию открыли в администрации Фролово.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года.

