Общество

Военкор Сладков искал в Волгограде укрытия от бомб и изучал историю

Общество 25.01.2024 21:58
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25.01.2024 21:58


В Волгоград прилетел военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Журналист признался, что прибыл в город-герой для изучения работы с пленными в годы Великой Отечественной войны. В музее-панораме «Сталинградская битва» для него провели «тайную» экскурсию, в ходе которой он, в том числе заинтересовался укрытиями от налетов авиации, сообщает V102.RU.  

— Мы приехали в Волгоград, но тут я ощущаю себя в Сталинграде. Святая святых, — говорит на одном из видео Сладков, демонстрируя в кадре кепку, вышитую пленным в Сталинграде. — Так вот мы приехали специально, чтобы вам накануне годовщины Победы рассказать о теме пленных, актуализировав ее для сегодняшнего дня. Я изучаю тему пленных немцев, румын, венгров… История имеет продолжение сегодня. Кстати, без обменов — в Великую Отечественную войну мы это не практиковали. Во всяком случае, мне такие случаи неизвестны. Я изучаю сейчас всю систему советской работы с пленными немцами, их обеспечение, лечение, кормление, размещение и наше идеологическое воздействие. Мы имели высокие цели в работе с пленными и большие результаты. Но такое впечатление, все это делали не в моей стране. Все забыто и абсолютно не практикуется с пленными, взятыми в СВО. Жаль.

Спецкор ВГТРК в своем Telegram также затронул тему укрытий, которые использовались для защиты от бомбардировок во время Сталинградской битвы.  

— Украинские огневые налеты вынуждают искать средства защиты для людей, которых воздушная тревога застала на улице или на работе, — рассуждает военкор. — Например, в Белгороде на улицах делают укрытия из бетона. А я ж сейчас в Волгограде. И вот вам полезный опыт из нашего прошлого. На заводах, которые работали даже во время Сталинградского сражения, у рабочих станков устанавливали защитные бронеколпаки на 1-2 человек. Интересный вариант.

Военный журналист уже после закрытия посетил музей-заповедник, где компанию ему составил директор учреждения Алексей Дементьев, который провел для гостя небольшую экскурсию, рассказав подробнее про бронеколпаки. 

— Индивидуальные бомбоубежища использовались рабочими на заводах. Когда взвывали сирены воздушной тревоги, и начиналась бомбардировка, у них было несколько секунд запрыгнуть в эту кабину, закрыться, пересидеть обстрел и снова приступить к своим обязанностям, начать работу на станках, — отметил Дементьев. 

Видео: Сладков+ / t.me  

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