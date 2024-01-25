Общество

СК озвучил первые итоги расследования крушения Ил-76 под Белгородом

Общество 25.01.2024 21:00
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25.01.2024 21:00


Следственный комитет России раскрыл предварительные итоги в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), после крушения самолета ВКС Ил-76 в Белгородской области. 

— Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины, — заявили в силовом ведомстве. 

Уточняется, что ведутся следственные действия для установления лиц из числа ВФУ, причастных к совершению теракта.  При осмотре места происшествия найдены фрагментированные останки людей и бортовые самописцы, которые предстоит расшифровать. 

Изъятые фрагменты фюзеляжа и другие вещдоки направлены на экспертизы. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев, продолжается осмотр места падения воздушного судна. 

Напомним, что 24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Видео: СКР

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