СК озвучил первые итоги расследования крушения Ил-76 под Белгородом

Следственный комитет России раскрыл предварительные итоги в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), после крушения самолета ВКС Ил-76 в Белгородской области.

— Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины, — заявили в силовом ведомстве.

Уточняется, что ведутся следственные действия для установления лиц из числа ВФУ, причастных к совершению теракта. При осмотре места происшествия найдены фрагментированные останки людей и бортовые самописцы, которые предстоит расшифровать.

Изъятые фрагменты фюзеляжа и другие вещдоки направлены на экспертизы. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев, продолжается осмотр места падения воздушного судна.

Напомним, что 24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Видео: СКР

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