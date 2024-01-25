Стала известна дата прощания с погибшим в ходе спецоперации 36-летним уроженцем Новоаннинского района Волгоградской области Максимом Беловым, сообщает V102.RU.
— Прощание с защитником Родины состоится в воскресенье, 28 января, в Новоаннинском по улице Пограничной, дом 40, — рассказали информагентству местные власти.
Уточняется, что поминальный обед пройдет в кафе «Золотая рыбка».
Напомним, что Максим Белов ушел на фронт по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Погиб 12 января при выполнении боевой задачи в зоне СВО. У нашего земляка остались жена, трое сыновей и сестра.
Фото: администрация Новоаннинского района
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