Обледеневший Волгоград обрабатывают двумя видами реагентов

Мэрия отчиталась о борьбе с гололедицей в Волгограде после прошедшего ночью снега с дождем и последующим понижением температуры, передает V102.RU.

По данным городской администрации, проезжую часть и пешеходные зоны обрабатывают от льда порядка 100 единиц спецтехники.

- Ночью комбинированные дорожные машины начали обработку проезжей части песко-соляной смесью и бишофитом. После вступления реагентов во взаимодействие со снегом, образовавшуюся смесь к обочине убирает техника, оснащенная специальными отвалами, - рассказали в мэрии.

Здесь также сообщили, что районные коммунальные предприятия чистят пешеходные зоны различными средствами малой механизации, а дворы – дворники управляющих компаний.