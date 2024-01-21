Общество

Обледеневший Волгоград обрабатывают двумя видами реагентов

Общество 21.01.2024 09:02
0
21.01.2024 09:02


Мэрия отчиталась о борьбе с гололедицей в Волгограде после прошедшего ночью снега с дождем и последующим понижением температуры, передает V102.RU.

По данным городской администрации, проезжую часть и пешеходные зоны обрабатывают от льда порядка 100 единиц спецтехники. 

- Ночью комбинированные дорожные машины начали обработку проезжей части песко-соляной смесью и бишофитом. После вступления реагентов во взаимодействие со снегом, образовавшуюся смесь к обочине убирает техника, оснащенная специальными отвалами, - рассказали в мэрии.

Здесь также сообщили, что районные коммунальные предприятия чистят пешеходные зоны различными средствами малой механизации, а дворы – дворники управляющих компаний. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.01.2024 08:11
Общество 21.01.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 17:29
Общество 20.01.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 16:23
Общество 20.01.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 15:04
Общество 20.01.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 14:24
Общество 20.01.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 13:41
Общество 20.01.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 12:33
Общество 20.01.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 10:49
Общество 20.01.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 09:59
Общество 20.01.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 08:25
Общество 20.01.2024 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 21:30
Общество 19.01.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 19:48
Общество 19.01.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 18:52
Общество 19.01.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 18:33
Общество 19.01.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 18:25
Общество 19.01.2024 18:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:31
Мэр Камышина сообщил о маскирующихся под него мошенникахСмотреть фотографии
10:06
«Никакой катастрофы вокруг себя мы не видим»: пульмонолог рассказала о вспышках пневмонииСмотреть фотографии
09:53
Женщина за рулем иномарки спровоцировала ДТП с пострадавшими в Камышинском районеСмотреть фотографии
09:02
Обледеневший Волгоград обрабатывают двумя видами реагентовСмотреть фотографии
08:11
В Волгоградской области после снегодождя похолодает до -23Смотреть фотографии
21:30
«Ротор» в Турции одержал крупную победу над клубом из КазахстанаСмотреть фотографии
20:48
Главу ФПБК возмутило решение волгоградского суда по душившей ребенка блогерше АхметовойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
«Снова убежал»: в Волжском разыскивают 13-летнего подростка со шрамом на лбуСмотреть фотографии
19:30
«Динамо-Синара» разгромило в Волгограде «Ставрополье»Смотреть фотографии
18:56
«За что мы платим?»: волгоградский пенсионер оспорил газовый договор в судеСмотреть фотографии
17:56
«Пожара не было»: на Ангарском в Волгограде устраняют аварию на трансформатореСмотреть фотографии
17:29
В городе опережающего развития под Волгоградом отменили автобус из-за нечищеной дорогиСмотреть фотографии
16:23
«Рос в детдоме, но не растерял доброты»: 36-летний житель Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
15:47
На трассе под Камышином разбились два автомобиля: трое пострадавшихСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде военные окунулись в надувную купельСмотреть фотографии
14:24
Футбольный тренер Василий Дергач умер в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:41
«Не могли ходить»: под Волгоградом лисье семейство пополнилось тремя питомцами из БрянскаСмотреть фотографии
12:33
В Котово третий раз чиновников затопило нечистотамиСмотреть фотографии
11:48
В Камышине супружеская пара провалилась в полыньюСмотреть фотографии
10:49
Безвозвратные потери Волгоградской области в 2023 году составили 13386 человекСмотреть фотографии
10:23
Под Волгоградом покалечилась водитель попавшего в яму автомобиляСмотреть фотографии
09:59
Пассажир поезда «Волгоград-Москва» устроил крещенские купания на перронеСмотреть фотографии
08:55
«Динамо-Синара» 20 января примет в Волгограде «Ставрополье»Смотреть фотографии
08:25
В Волгоградской области ликвидировали задравших овец волковСмотреть фотографии
07:52
«Заболевшая» для суда волгоградская блогер Ахметова отметилась в спортзалеСмотреть фотографии
07:20
Волгоградка Захарова покинула турнир «Большого шлема»Смотреть фотографии
22:26
Опубликовано видео смертельного ДТП с тараном «ГАЗели» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:30
Окунувшихся в крещенские купели волгоградцев взяли на карандашСмотреть фотографии
20:22
В суде Волгограда душившей дочь Ахметовой дали второй шансСмотреть фотографииCмотреть видео
19:48
Опытные охотники из регионов России устроят под Волгоградом облаву на волковСмотреть фотографии
 