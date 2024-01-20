В городе опережающего развития под Волгоградом отменили автобус из-за нечищеной дороги

В Михайловке Волгоградской области сегодня, 20 января, автобус №123, следующий по маршруту «Святогор-Старореченский», отказался ехать в поселок Отрадное. Как рассказали V102.RU местные жители, водитель просто побоялся разбиться на дороге, превратившейся в ледяное стекло, и угробить пассажиров.
- На дорогу не бросили ни грамма песка, администрации города и поселка просто наплевать на людей – как нам добираться на работу, в поликлиники, в магазин? Всем все равно. Таксисты тоже не особо хотят сюда ехать, а если и едут, то за 400р, а было раньше 300,
- возмущаются михайловцы.
Жители также рассказали, что и после снегопадов спецтехника добирается в поселок лишь к вечеру. Сегодняшний гололед, видимо, тоже не стал поводом для работы дорожников. При этом люди утверждают, что в поселке есть свой трактор для расчистки дорог.
Между тем, напомним, Михайловка является территорией опережающего развития. Как соотносится этот статус с нечищеными дорогами, жители не понимают.
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