Андрей Бочаров встретил Крещение Господне в главном храме Волгограда





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил собор Александра Невского в Волгограде, где сегодня православные встречают Крещение Господне. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона поставил свечи и вместе с прихожанами принял участие в богослужении. Вместе с ним в главном храме города побывал и глава Волгограда Владимир Марченко.





Богослужение в соборе Александра Невского провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Отметим, что службы проходят во всех православных храмах Волгоградской области.





Одновременно в Волгограде православные отправились к крещенским купелям, где уже прошел обряд освящения воды. По информации «Высоты 102», пока там не многолюдно – смотрите первые кадры.