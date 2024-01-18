- У нас район сельский и жителям всегда надо много чего сделать – забор починить, огород вскопать, распилить дрова, - рассказала корреспонденту V102.RU Елена Соколова. – Особенно много такой работы бывает по осени и весне. В особом положении оказались семьи участников СВО. Кто-то из мужей наших женщин на спецоперации, кто-то, к сожалению, погиб. Поэтому мы хотим помочь им в таких вот неотложных хозяйственных вопросах.
В УФСИН Волгоградской области готовы предоставлять рабочую силу в виде граждан, которых суд наказал общественными работами.
- Это исключительно так называемые «положительные» мужчины – не уголовники, конечно, а те, кто совершил незначительные правонарушения – например, нарушил правила дорожного движения, или кто алименты вовремя не заплатил, - продолжила Елена. – Они к тому же будут помогать семьям не во внутридомовых работах, а что-то делать во дворе.
По словам руководителя центра, запрос на помощь в решении хозяйственных проблем в районе очень высокий.
- В первую очередь семьи нуждаются в дровах – и в распилке, и в подвозе. У нас будет свой прицеп, что существенно облегчит процесс доставки дров – не надо будет никого просить. Оборудование для той же опилки, покоса у нас уже есть, все мы приобрели при реализации другого проекта – помощи пожилым гражданам, - продолжила Елена Соколова. – Так что к апрелю уже планируем приступить к реализации нового.
Центр, к слову, уже оказывает безвозмездную поддержку семьям военных. Например, сейчас дети военнослужащих могут воспользоваться бесплатными услугами логопеда.