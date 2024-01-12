В Волгоградской области пройдет облава на волков после ЧП в станице

Общество 12.01.2024 13:06
0
12.01.2024 13:06
В Даниловском районе Волгоградской области завтра, 13 января, проведут облаву на волков после ЧП, связанного с нападением волков на людей в станице Островская в конце прошлого года. Как сообщили V102.RU в администрации района, в настоящее время с участием главного охотоведа охотничьего хозяйства проходят объезды территории в поисках хищников.
Напомним, в станице Островская волк во дворе собственного дома напал на 46-летнюю женщину. Хищник покусал и мужчину, который бросился ей на помощь. Зверя удалось застрелить. По результатам лабораторных исследований было выявлено, что волк был болен бешенством.
Происшествие всерьез напугало жителей сельского поселения. Ранее в этой местности волки не нападали на людей.
Андрей Бочаров в Волгограде вручил награды работникам прокуратуры12.01.2024 14:10
Общество 12.01.2024 14:10
Жители Волгоградской области выбирали для каникул Абхазию, Турцию и ОАЭ12.01.2024 12:55
Общество 12.01.2024 12:55
Глава Котовского района Чумаков признался в срыве сроков строительства водовода12.01.2024 12:09
Общество 12.01.2024 12:09
«Остался 21 дом»: в мэрии Волгограда подвели итоги ночной работы по запуску тепла12.01.2024 10:29
Общество 12.01.2024 10:29
Трассы в Волгоградской области открыты для движения транспорта12.01.2024 09:52
Общество 12.01.2024 09:52
Депутаты Волгоградской гордумы потратились на обогреватели для замерзающих горожан12.01.2024 09:40
Общество 12.01.2024 09:40
Призывник в Волгоградской области пошел не в армию, а в суд12.01.2024 07:24
Общество 12.01.2024 07:24
В Волгограде обкатывают смертельную горку на Мамаевом кургане12.01.2024 06:45
Общество 12.01.2024 06:45
Сотрудники ИК-5 под Волгоградом ползком спасли утопавших рыбаков11.01.2024 22:37
Общество 11.01.2024 22:37
Трассу под Волгоградом перекрыли из-за снежных заносов11.01.2024 22:17
Общество 11.01.2024 22:17
«Из 176 домов запустили половину»: в мэрии отчитались о ситуации с отоплением в ТЗР11.01.2024 21:07
Общество 11.01.2024 21:07
«Очень любит деньги»: по делу экс-депутата Анненко в Волгограде выступил иногородний свидетель11.01.2024 20:28
Общество 11.01.2024 20:28
Мэрия: в Волгограде 60% домов в ТЗР получили отопление11.01.2024 19:37
Общество 11.01.2024 19:37
Волгоградцев предупредили об опасной красной икре с Сахалина11.01.2024 18:50
Общество 11.01.2024 18:50
«Мой сын заболел»: в школе Волгоградской области похолодало до +1211.01.2024 17:26
Общество 11.01.2024 17:26