Сумасшедшим запретили сборку автоматов в Волгоградской области





В России 7 января вступили в силу нормы, ограничивающие доступ к огнестрельному оружию лиц, не подтвердивших свое психическое здоровье. Как сообщает «Парламентская газета», поправки в Федеральный закон «Об оружии» предполагают тесное взаимодействие учреждений Минздрава и МВД России, в ходе которого последние будут оперативно получать информацию о выявленных психических заболеваниях у граждан.

Не имеющий на руках официальной справки о своем психическом здоровье житель Волгоградской области отныне не сможет допускаться в сферу продажи оружия. Кроме того, без справки от психиатра не будут принимать на работу, предполагающую разработку и производство оружия, а также его испытания или обслуживание и пр. Запрет распространяется и на работу с основными частями огнестрельного оружия, составных частей патронов.

– Речь идет о должностях в организациях, работающих в сфере вооружений, – будь то частные компании или государственные конторы. Причем в данном случае нет разницы, производит ли организация непосредственно оружие или боеприпасы или базовые части для огнестрельного оружия, – уточняет «Парламентская газета».

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"