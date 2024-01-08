В ЦПКиО Волгограда заработали первые снежные горки





В ЦПКиО Волгограда сегодня, 8 января, открылись первые две снежные горки. Как рассказали V102.RU в администрации парка, всю ночь два снегогенератора производили пушистый белый снег и уже к утру на горках был сформирован необходимый для катания покров. В ЦПКиО Волгограда сегодня, 8 января, открылись первые две снежные горки. Как рассказали V102.RU в администрации парка, всю ночь два снегогенератора производили пушистый белый снег и уже к утру на горках был сформирован необходимый для катания покров.





Фото ЦПКиО



Ещё четыре горки, которые были построены в парке к этому сезону, сейчас готовят к запуску. Всего для производства снега парк в этом году приобрёл пять снеговых пушек, только одна пушка в минусовую погоду способна производить порядка 5 кубометров снега в час.Протяжённость горок - около 80 метров. Рядом оборудованы смотровые площадки, где можно сделать фотографии на память.Кататься на горках можно только на тюбингах, взять его напрокат в парке или принести свой, пояснили в парке.