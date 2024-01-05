Волгоградцы в 2024 году увидят Суперлуну

Суперлуние жители Волгоградской области смогут наблюдать 17 октября 2024 года. Как сообщает Московский планетарий, в этот день на небосводе предстанет самая большая полная Луна наступившего года.

Всего в течение года будет два крупных полнолуния – 17 октября и 18 сентября. Однако наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны - явления Суперлуния - произойдет именно 17 октября.

Также наступивший год подарит нам четыре затмения – два солнечных (8 апреля и 2 октября) и два лунных (25 марта и 18 сентября).

По данным специалистов Московского планетария, с территории России можно будет наблюдать только два лунных затмения. Первое лунное затмение можно будет увидеть на востоке России, а второе – на западе.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»