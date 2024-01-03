В Волгоградской области до конца суток ввели желтый уровень опасности

В Волгоградской области федеральные синоптики предупреждают о желтом уровне погодной опасности, сообщает V102.RU. Жителям региона обещают штормовой ветер и сильные дожди.

— В Волгоградском регионе до конца суток 3 января сохранятся гололедно-изморозевое явления. Вероятны порывы ветра со скоростью до 20 м/с. Также не исключен туман в отдельных местностях. Видимость составит до 200-400 метров. К вечеру ожидаются сильные дожди, — рассказали информагентству в Гидрометцентре России.

Напомним, что синоптики регионального ЦГМС спрогнозировали резкое похолодание в Волгоградской области до -20 градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»