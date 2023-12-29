В Волгоградской области 31 декабря спрогнозировали дождь и ветер

Общество 29.12.2023 08:25
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29.12.2023 08:25
В Волгоградской области предновогодние дни ознаменуются осадками в виде дождя и мокрого снега, гололедицей и туманом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, днем температура воздуха в некоторых районах поднимется до +8 градусов.Совсем не новогодняя погода ожидается в регионе и 31 декабря. В регионе прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, а в областном центре днем пройдет небольшой дождь. В последний день 2023 года в районах будет бушевать сильный ветер – с порывами до 18 метров в секунду. В Волгограде днем температура воздуха повысится до +6 градусов.
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