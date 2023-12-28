Общество

Жители ЖК «Бейкер Стрит» в Волгограде победили в конфликте из-за парковки

Общество 28.12.2023 14:50
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28.12.2023 14:50


Прокуратура помогла жителям ЖК «Бейкер Стрит» в Волгограде восстановить права на парковочные места возле домов, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство обратились жители шести многоквартирных домов № 93, 95, 97, 99, 101, 103 по ул. Шекснинской. Они пожаловались на ограждение части парковки бетонными блоками и невозможности использования по целевому назначению земельного участка, предназначенного для организации парковочных мест.

В ходе проверки установлено, что при строительстве многоквартирных домов застройщик на земельном участке разместил здание, в котором находился офис продаж. 

- В дальнейшем из состава земельного участка, занятого многоквартирными домами, сформирован самостоятельный участок площадью 1500 кв.м. под зданием офиса продаж, который продан администрацией Волгограда родственнику застройщика по льготной цене. При этом согласие собственников помещений в многоквартирных домах на использование и отчуждение части принадлежащего им земельного участка, обязательное в силу требований жилищного и земельного законодательства, органом местного самоуправления не получено, - сообщила Черединина.

Из-за этого выделенного участка произошло уменьшение мест для парковки, так как он был сформирован на территории мест размещения парковок для автомобильного транспорта, предусмотренных документацией на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов. Число парковочных мест рассчитывалось в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград исходя из площади жилых помещений в многоквартирном доме.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным. Это решение было удовлетворено. Решение вступило в законную силу.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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