Правительство «накинет» на зарплаты волгоградским медикам 139 млн рублей





Правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу в 2024 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное в открытом доступе распоряжение за подписью Михаила Мишустина, Волгоградская область получит одну из самых крупных сумм – 139 076 300 рублей.

Всего на данные цели регионам РФ будет направлено свыше 7,5 млрд рублей.

– Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС), – уточнили 25 декабря в правительстве. – Решение [о выделении средств] принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

На оперативном совещании с вице-премьерами сегодня Михаил Мишустин подчеркнул, что перечислить деньги в регионы нужно как можно быстрее. Данный вопрос он поручил держать на контроле заместителю Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову.

Отметим, что самые крупные суммы выделены правительством Санкт-Петербургу – 1 232 126 900 рублей. На зарплаты врачам Московской области кабмин согласовал дополнительные 107 243 500 рублей.