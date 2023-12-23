В Жирновске из-за дождя отменили встречу с Дедом Морозом

В Жирновске Волгоградской области отменили новогоднее представление для детей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко, передает V102.RU. Сегодня в райцентре идет дождь.
Из-за этого власти решили перенести на 27 декабря встречу Деда Мороза, которая планировалась сегодня на центральной городской площади.
Между тем, пока синоптикам нечем обрадовать и других жителей Волгоградской области. По предварительным прогнозам, снега в регионе на Новый год не ожидается.
Фото Александра Шевченко VK.com