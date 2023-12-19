Общество

Тепло, туман и дожди пообещали волгоградцам на предновогодней неделе

Общество 19.12.2023 21:48
0
19.12.2023 21:48


Неутешительный прогноз выдали синоптики волгоградцам, мечтающим о снеге. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, из осадков в Волгоградской области в ближайшие дни ожидается лишь дождь. Туман, ветер с резкими порывами, которые прогнозируют в регионе 20 декабря,  и повышение температуры до +7 градусов вряд ли создадут праздничное настроение жителям в предновогодние дни.
В выходные в Волгоградской области может пойти снег с дождем при плюсовой температуре. Ну и пока синоптики не обещают морозной снежной погоды и на новый год. Температура все последние декабрьские дни будет колебаться от небольшого минуса до небольшого плюса. А снег, если и пойдет, то только с дождем.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.12.2023 21:03
Общество 19.12.2023 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 20:40
Общество 19.12.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 19:57
Общество 19.12.2023 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 19:36
Общество 19.12.2023 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 19:06
Общество 19.12.2023 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 18:14
Общество 19.12.2023 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 16:43
Общество 19.12.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 16:11
Общество 19.12.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 15:39
Общество 19.12.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 15:08
Общество 19.12.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 13:20
Общество 19.12.2023 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.12.2023 13:17
Общество 19.12.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 12:39
Общество 19.12.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 12:27
Общество 19.12.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2023 12:05
Общество 19.12.2023 12:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:48
Тепло, туман и дожди пообещали волгоградцам на предновогодней неделеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде на ул. Электролесовской насмерть сбили женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградцы арендуют для новогодних вечеринок доспехи и молот ТораСмотреть фотографии
20:40
В райцентре Волгоградской области открылась новая почтаСмотреть фотографии
20:22
«Ротор» проведет третий сбор в Турции в 2024 годуСмотреть фотографии
19:57
«Нас тут завалит»: в Волгограде смывает дом-призракСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
Путин запретил волгоградским школьникам брать телефоны на урокиСмотреть фотографии
19:19
Суд в Волгограде обязал разрушителя домов выплатить 775 млн рублей за вред почвеСмотреть фотографии
19:06
В Волгограде из-за ДТП остановилось движение троллейбусов №9Смотреть фотографии
18:14
«Это нас не спасет»: количество автобусов из Волжского в Волгоград увеличат в 2024 годуСмотреть фотографии
17:50
Верхушку отделения «Почты России» судят за аферу под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:45
Таксистка обчистила сейф главврача IDM Сliniс в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Волгоградцы за год выбросили на помойку 4000 автомобильных шинСмотреть фотографии
16:55
Путин на коллегии Минобороны: все участники СВО получат равные гарантииСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде за 62 млн рублей возродят закрытый роддом №1Смотреть фотографии
16:29
Экстрадированный из Парагвая Роман Морозов задержится в Волгограде до летаСмотреть фотографии
16:11
Тысячу военнослужащих и сотрудников Росгвардии выведут на улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом группа женщин за деньги оформляла мигрантов отцами своих детейСмотреть фотографии
15:39
Чиновники приготовились маркировать свиней и пчел волгоградцевСмотреть фотографии
15:20
«Рабочих давай!»: дефицит кадров в Волгоградской области за год вырос на 45%Смотреть фотографии
15:08
Путин подписал закон об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом задержали срубивших три сосны мужчинСмотреть фотографии
14:23
Молодой житель Котово изнасиловал и зарезал родную тетку. Тело спрятал в оврагеСмотреть фотографии
13:48
Борт из Волгограда экстренно развернули из-за атаки БПЛА в МосквеСмотреть фотографии
13:21
Младенцы в Волгоградской области стали умирать в 2 раза режеСмотреть фотографии
13:20
Новогодний концерт из киноисторий пройдет в «Царицынской опере»Смотреть фотографии
13:17
Повышение стоимости ЖКУ на 11,2% коснется 1% жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:39
На Украине погиб боец из Волгоградской области Владимир ПетеримовСмотреть фотографии
12:27
Опасные для детей вирусы циркулируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские приставы рассказали о реальных и мнимых взяткахСмотреть фотографии
 