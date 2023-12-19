Тепло, туман и дожди пообещали волгоградцам на предновогодней неделе





Неутешительный прогноз выдали синоптики волгоградцам, мечтающим о снеге. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, из осадков в Волгоградской области в ближайшие дни ожидается лишь дождь. Туман, ветер с резкими порывами, которые прогнозируют в регионе 20 декабря, и повышение температуры до +7 градусов вряд ли создадут праздничное настроение жителям в предновогодние дни. Неутешительный прогноз выдали синоптики волгоградцам, мечтающим о снеге. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, из осадков в Волгоградской области в ближайшие дни ожидается лишь дождь. Туман, ветер с резкими порывами, которые прогнозируют в регионе 20 декабря, и повышение температуры до +7 градусов вряд ли создадут праздничное настроение жителям в предновогодние дни.

В выходные в Волгоградской области может пойти снег с дождем при плюсовой температуре. Ну и пока синоптики не обещают морозной снежной погоды и на новый год. Температура все последние декабрьские дни будет колебаться от небольшого минуса до небольшого плюса. А снег, если и пойдет, то только с дождем.