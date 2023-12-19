Общество

Волгоградские приставы рассказали о реальных и мнимых взятках

Общество 19.12.2023 12:05
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19.12.2023 12:05


С начала 2023 года на основании уведомлений федеральных государственных служащих ГУ ФССП России по Волгоградской области возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 (дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий или бездействия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). 

Уточняется, что фигуранты дел пытались через приставов повлиять на ход исполнительного производства. Преступления жестко пресекли сотрудники отдела собственной безопасности областного главка ФССП во взаимодействии с правоохранительными органами. 

— В марте 2023 года отдел дознания ОП № 3 УМВД России по Волгограду возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 291.2 УК РФ (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) в отношении гражданина А., который склонял судебного пристава-исполнителя Дзержинского райотдела судебных приставов Волгограда и начальника отдела — старшего судебного пристава к совершению коррупционного правонарушения. Волгоградец обещал заплатить 1000 рублей за снятие ареста с мобильного телефона. Решением суда ему назначен штраф в размере 7000 рублей, — рассказали информагентству в пресс-службе управления ГУ ФССП. 

Еще одно преступление было пресечено весной. В апреле этого года следственный отдел по Кировскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично или через посредника) в отношении гражданина. Б. 

— Мужчина уговаривал заместителя начальника отделения — заместителя старшего судебного пристава Кировского райотделения судебных приставов Волгограда за 15 000 рублей незаконно прекратить исполнительное производство по взысканию алиментов, — пояснили в пресс-службе. 

Буквально через пару месяцев в августе 2023 года следственный отдел по Кировскому району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ в (покушение на дачу взятки должностному лицу лично или через посредника) в отношении гражданки С.

— Женщина просила дознавателя Кировского райотделения судебных приставов Волгограда за 11 000 рублей незаконно прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении нее по ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), — уточнили в ГУ ФССП России по области. 

В главном управлении ФССП России по региону напоминают, что дача взятки судебному приставу преследуется по всей строгости закона. Сообщить о совершенных или готовящихся преступлениях коррупционной направленности можно по телефону доверия 8 (8442) 97-33-47. Звонки принимаются круглосуточно.   

— Каждое обращение тщательно проверяется и, при наличии в действиях должностных лиц нарушений, принимаются меры реагирования. С начала 2023 года на телефон доверия поступило два сообщения. В ходе проверок информация, изложенная в них, не подтвердилась, — отметили в региональном главке ФССП. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона» 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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