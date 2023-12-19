Общество

«Нас тут завалит»: в Волгограде смывает дом-призрак

Общество 19.12.2023 19:57
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19.12.2023 19:57




В Волгограде и без того настрадавшиеся жители аварийного дома №62 по ул. Быстрова в Кировском районе  терпят очередное бедствие. Как рассказали V102.RU горожане, в третьем подъезде пятиэтажки, которая и так трещит по швам в буквальном смысле этого слова, полились бурные водные потоки.

– Вода льется по стенам подъезда и наших квартир, – рассказал волгоградец Илья, чья квартира находится на третьем этаже. – Или прохудилась кровля, или случился порыв в расселенных квартирах. Вызвали аварийную бригаду.


Горожане опасаются, что их дом, который уже давно нетвердо стоит на земле, не выдержит такого мощного потопа и, не дай Бог, плиты сложатся и придавят последних оставшихся жильцов. Или из-за промокшей проводки произойдет пожар, как это было уже не раз в расселенных подъездах.


Терпеть ужасы существования в доме-призраке несколько семей волгоградцев вынуждены не по своей воле. Несколько лет назад пятиэтажка по ул. Быстрова была признана аварийной из-за разрушения конструкций дома. 

Один из подъездов начал в буквальном смысле слова отделяться от остальной части здания, в квартирах появились ужасающие  трещины. Некоторые жильцы, чтобы попасть в свои квартиры, вынуждены были перешагивать через огромные щели, отделявшие входные двери от лестничных площадок.

В 2019 году после признания дома аварийным власти Волгограда начали выкуп квартир жителей, однако с предложенной суммой компенсации согласились не все. Волгоградцы начали судиться с администрацией города и некоторым даже удалось выиграть новые суммы компенсаций.

– Однако деньги нам до сих пор никто не выплатил, – рассказывает Илья. – В мэрии заявляют, что нет денег. Выехать из аварийного дома на другое место жительства мы не можем, потому что и у нас нет денег. Поэтому несколько семей вынуждены были здесь остаться и ждать положенной компенсации.


По словам горожан, жить в аварийной пятиэтажке, которая в любой момент может сложиться как карточный домик, по-настоящему страшно.

– Заходишь в подъезд, видишь эти трещины, и каждый раз думаешь, ну пусть пронесет, –  рассказывают люди. – Мы даже боимся громко в подъезде говорить, чуть ли не на цыпочках в квартиры поднимаемся. Но и в квартирах жутко. Ложишься спать и слышно, как дом ходит ходуном, трещит и скрипит.


Новая коммунальная беда, по мнению жильцов, сделает их жизнь в аварийном доме еще более экстремальной. 

В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос прокомментировали сложившуюся ситуацию. 

– В связи с тем, что только недавно был юридически урегулирован вопрос о размере и порядке предоставления компенсаций 7 семьям, выплаты будут произведены в начале января 2024 года. Информация о подтоплении помещений в данном доме поступила в администрацию Кировского района сегодня. Указания о принятии необходимых мер оперативно направлены в управляющую организацию, – пояснили в мэрии.

Напомним, несколько лет назад журналисты V102.RU побывали в аварийном доме и зафиксировали масштаб разрушения пятиэтажки.  

Видео читателей V102.RU

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