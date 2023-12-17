Источник: эвакуации после атаки БПЛА под Волгоградом не потребовалось

Волгоградскую область сегодня утром, 17 декабря, атаковали два беспилотника. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Министерство обороны РФ.
- Дежурными средствами ПВО уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области, - заявило ведомство.
По данным источника V102.RU, беспилотные летательные аппараты атаковали поселок Котлубань. Произошло это примерно в 6 утра.
- В результате атаки жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не потребовалась, - сообщил информагентству собственный источник.
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