Траву гармалу изымают на границе с Казахстаном в Волгоградской области

На российско-казахстанской границе участились случаи попыток провоза в Волгоградскую область травы гармалы или еще ее называют могильником, сообщили V102.RU в Пограничном управлении ФСБ России по региону.

Гармала - лекарственное растение, которое содержит наркотическое средство – гармин, включенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации и отнесенное к наркотическим средствам, оборот которых в России ограничен.

- Все действия по ввозу данного растения на территорию Российской Федерации являются административным и уголовным нарушениями по статьям 228, 228.1, 229.1 УК РФ, - уточнили в Пограничном управлении.

Фото: ПУ ФСБ России по Волгоградской области