Пропавших в Волжском подростков из центра помощи нашли в Волгограде

В Волгограде обнаружили пропавших в Волжском 8 декабря подростков. Как ранее сообщало V102.RU, несовершеннолетние пропали из городского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

— 12 декабря сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Волжскому установили местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Подростков обнаружили в Красноармейском районе Волгограда по месту жительства родственников одного из них. По предварительной информации, преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено.

Уточняется, что инспекторами ПДН будут приняты меры реагирования в связи с самовольным уходом детей. Полицейские выражают благодарность неравнодушным гражданам, помогавшим в поиске детей.

Ориентировка: ГУ МВД России по Волгоградской области