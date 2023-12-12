Любить Родину и чтить героев. ГД приняла закон о нравственном образовании в школах





Депутаты Государственной думы сегодня, 12 декабря, в третьем чтении приняли закон, корректирующий основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на принятый документ, с момента вступления закона в силу образование в России должно будет соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям и ориентироваться на задачи развития государства и общества. При этом любые изменения в сфере образования должны будут подкрепляться научным обоснованием.

– Система образования призвана не только готовить нужных стране специалистов, но и воспитывать гражданина в духе уважения к традиционным ценностям, сохранять историческую преемственность поколений, одновременно развивая у обучающихся познавательную активность, инициативу, творческие способности, формируя способность к труду и волонтерству, – убеждены авторы нового закона.

Корреспонденты ИА «Высота 102» изучили текст закона. Далее мы приводим его основные тезисы:

В пункте 2 статьи 2 действующего закона «Об образовании в Российской Федерации» слова «духовно-нравственных ценностей» заменят словами «традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Аналогичные изменения будут сделаны в части 1 статьи 12.



Упомянутая выше научная обоснованность системы развития образования в России должна будет учитывать историческое наследие, перспективные задачи развития государства и общества и обеспечения благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств и международного сотрудничества в сфере образования на равноправной и взаимовыгодной основе.



В статью 48 действующего ФЗ об обязанностях и ответственности педагогических работников вносят правки, согласно которым они обязаны «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечивать в полном объеме реализацию рабочей программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), рабочей программы воспитания».



Также педагоги обязаны «формировать в процессе осуществления педагогической деятельности у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации», а также «развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и трудолюбие, ответственное отношение к профессиональной, добровольческой (волонтерской) деятельности, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни».

Отметим, что положения принятого депутатами Госдумы закона вступят в силу с 1 мая 2024 года.