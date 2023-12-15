«Как будто мы в Дубае»: в парке Волгограда осины обрезали под пальмы





Жители Дзержинского района Волгограда возмутились диковинной обрезкой деревьев, которые после удаления ветвей на стволах стали похожи на пальмы.

- Краснополянская улица. Это называется парк. Вот надо красивые деревья - осины как пальмы сделать? Как будто мы живем в Дубае. Вот так уродуют деревья, чтобы было меньше кислорода, а больше газа с улицы Жукова, - сообщила V102.RU местная жительница, которая сняла последствия проведенной обрезки на видео.

По мнению местных жителей, в этом парке нужно сделать детскую площадку, а деревья лучше не трогать. Обрезку «под пальму», судя по видео, в этом парке сделали не только осинам.

В администрации города сообщили, что уход за деревьями, согласно правилам благоустройства Волгограда, должна производить организация, ответственная за территорию, на которой произрастают зеленые насаждения. Если растения произрастают в зоне придомовой территории, их обслуживанием занимаются эксплуатирующие жилой фонд организации. За состоянием деревьев, расположенных вдоль проезжей части или на общественных территориях, следят коммунальные службы.

- В настоящее время сотрудники районной коммунальной службы Дзержинского района проводят санитарную опиловку сухих и аварийных ветвей деревьев в парке «Русь», которые в условиях мокрого снега и обледенения могут представлять опасность для пешеходов, - пояснили в мэрии. - Работы проводятся в соответствии с требованиями ряда научных и нормативных документов, в частности, правилами благоустройства и озеленения, приказом Госстроя «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и др. Так, санитарной обрезке подлежат старые, больные ветви, а также ветви, направленные внутрь кроны или сближенные друг с другом. Обязательному удалению подлежат побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

По данным мэрии, санитарная обрезка и опиловка кроны деревьев, произрастающих на общественных территориях, производится во всех районах Волгограда специалистами коммунальных служб ежегодно в рамках текущего содержания.

- Данные работы могут проводиться в любое время года, поскольку необходимы для предотвращения аварийных ситуаций. Например, обрезке подлежат насаждения, растущие вдоль проезжей части, чья крона задевает линии электропередачи и может привести к отключению ресурса, а также закрывает дорожные знаки и светофоры, что может спровоцировать ДТП, - сообщили в администрации.

Видео: читателей ИА «Высота 102»