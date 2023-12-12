Общество

В Волгоград отправили партию подозрительного сливочного масла из Кисловодска

Общество 12.12.2023 11:57
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12.12.2023 11:57


Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило необоснованный рост объемов произведенной продукции на кисловодском предприятии. Нарушение было установлено благодаря анализу данных системы «Меркурий», пояснили V102.RU в ведомстве.

Установлено, что ООО «Хладонеж» из Кисловодска ввело в оборот 900 кг сливочного крестьянского масла «Ставропольское» жирностью 72,5%. Это было сделано через операцию «переработка/производство», при проведении которой в качестве сырья было указано 152,36 кг сладкосливочного масла. То есть объем произведенной продукции вырос почти в 6 раз. Далее эту продукцию отправили ИП Новицкой И.А. в Волгоград.

Управлением Россельхознадзора ООО «Хладонеж» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Также информация о нарушении направлена в адрес управления Роспотребнадзора и Главного управления МВД по Ставропольскому краю. 

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