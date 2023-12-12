Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило необоснованный рост объемов произведенной продукции на кисловодском предприятии. Нарушение было установлено благодаря анализу данных системы «Меркурий», пояснили V102.RU в ведомстве.



Установлено, что ООО «Хладонеж» из Кисловодска ввело в оборот 900 кг сливочного крестьянского масла «Ставропольское» жирностью 72,5%. Это было сделано через операцию «переработка/производство», при проведении которой в качестве сырья было указано 152,36 кг сладкосливочного масла. То есть объем произведенной продукции вырос почти в 6 раз. Далее эту продукцию отправили ИП Новицкой И.А. в Волгоград.



Управлением Россельхознадзора ООО «Хладонеж» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Также информация о нарушении направлена в адрес управления Роспотребнадзора и Главного управления МВД по Ставропольскому краю.

