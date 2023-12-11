В Волгограде снова банкротят клинику пластической хирургии «Ассоль»

В Волгограде вновь банкротят клинику пластической хирургии «Ассоль». Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, поводом стала задолженность по обязательным платежам и страховым взносам организации в размере 1 миллиона 245 тысяч рублей. Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 21 декабря 2023 года.



Ранее, напомним, клинику «Ассоль» уже признавали банкротом в том числе за крупные долги в размере 14 миллионов рублей. Однако затем банкротное дело в отношении медучреждения прекращалось, пояснили в пресс-службе арбитражного суда информагентству «Высота 102». Но со временем появились новые претензии к финансовой состоятельности клиники.

