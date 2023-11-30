Общество

«Мужья на СВО – за нас заступиться некому!»: во Фролово чиновники выселяют воспитанников из детского сада

Общество 30.11.2023 17:39
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30.11.2023 17:39


Родители детей, посещающих филиал детского сада «Солнышко» №11 на улице Рабочая, 48 в городе Фролово Волгоградской области, выступили против намерения чиновников переселить малышей в другие здания, одно из которых является заброшенным. Как рассказали ИА «Высота 102» фроловчане, на днях представители администрации Фроловского района заявили им о необходимости после нового года освободить помещения дошкольного учреждения в связи с началом ремонта школы №3.

Нам сообщили, что мы должны освободить детский сад для младшеклассников из школы, так как им негде будет учиться, – говорят возмущенные жители Фролово. – Нам предложили два варианта. Один особенно убийственный. Так, наших детей хотят переселить в здание по ул. Октябрьская, 87, где находится не работающий уже два года детский сад. Он в заброшенном состоянии и нам, родителям, предложили его отремонтировать за наш счет! Другой вариант – возить детей в основное здание детского сада «Солнышко», которое расположено на улице Строителей, 142. Но и это нам не подходит.

По словам родителей, тем из них, у кого нет личного транспорта, возить детей в основное здание «Солнышка» придется на такси.  

Во Фролово уже несколько лет нет муниципального транспорта. Чиновники просто закрыли наше местное ПАТП, видимо, за ненадобностью. И в городе работают только коммерческие перевозчики. Они сами выбирают себе маршруты и, к сожалению, наш микрорайон в сферу их интересов не попал. Поэтому те жители, у кого нет своих машин, вынуждены тратить немалые для нашего города деньги. Например, одна поездка на такси, чтобы отвезти ребенка в садик, будет обходиться в 130-140 рублей! А таких поездок надо сделать в день четыре! Это же сколько надо нам зарабатывать, чтобы позволить себе такую роскошь? А зарплаты во Фролово в среднем – 20 тысяч рублей!

У кого денег на такси не окажется, придется и в грязь, и в снег идти с ребенком в другой детский сад пешком. Для детей, опасаются фроловчане, в зиму это обернется простудами. При этом не каждый малыш выдержит часовую «прогулку» только в одну сторону.

Родители детей задали вопрос чиновникам на состоявшемся недавно общем собрании, готовы ли возместить власти людям расходы на поездки и рассматривают ли они возможность подвоза детей? Однако обещание решить вопрос с организацией автобуса прозвучало лишь на словах.

Наш садик посещают дети, чьи папы сейчас на СВО, – рассказывают мамы воспитанников детсада. – Они не могут за нас заступиться, потому что защищают Родину. Но мы хотим, чтобы чиновники здесь защищали нас, наши права, наших детей, а не делали нашу жизнь еще хуже. Мы уже молчим про то, что сейчас так много говорят о демографии, о важности поддержки семей с детьми. Но в нашем городе мы ее не ощущаем.  

Родители считают, что младшеклассников из школы №3 можно на время разместить в других общеобразовательных учреждениях.

Конечно, для этого чиновникам придется напрячься – например, организовать школьные автобусы. Но для них легче всего оказалось выгнать одних детей ради других. Вот так они хотят решить эту проблему. Но мы с этим не согласны, – заявляют родители. 

По их словам, после того, как они обозначили свою принципиальную позицию, тон чиновников сменился. Правда, не в лучшую сторону. 

Если раньше они говорили, что детский сад нам придется освободить после нового года, то теперь вдруг заявили, что это нужно сделать уже в следующую среду! Они и воспитателей наших запугали – сначала они были на нашей стороне, а теперь от всего отказываются, видимо, боятся потерять работу, – утверждают собеседники информагентства.

Между тем, родители детей филиала детского сада «Солнышко» №11 составили коллективное обращение на имя главы Фроловского района Василия Данкова с требованием оставить детей в родных стенах. Также фроловчане намерены проинформировать прокуратуру района о решении районных властей, которое идет вразрез с правом детей на доступное дошкольное образование и санитарными требованиями к организациям воспитания и обучения детей. 

Редакция пыталась связаться с главой Фроловского района Василием Данковым, но безуспешно. Чиновнику направлен редакционный запрос.  

Одновременно ИА «Высота 102» просит обратить внимание на ситуацию прокуратуру Волгоградской области. 

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