Андрей Бочаров озвучил президенту Путину три «здоровые» инициативы





Губернатор Волгоградской области сегодня, 28 ноября, доложил президенту России о развитии здравоохранения в регионе и озвучил предложения на ближайшую перспективу. На видеосвязь с Владимиром Путиным Андрей Бочаров вышел из открытой после капитального ремонта детской поликлиники № 2 в городе Волжском.

– Сегодня в разных регионах России – в Якутии, Севастополе, в Красноярском крае и в Волгоградской, Оренбургской областях – мы открываем ряд медицинских объектов. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве этих учреждений, их оснащении. Желаю успехов коллективам этих учреждений, тем более что все они будут работать на очень важном, значимом для нашего будущего направлении – оказывать медицинскую помощь детям и беременным женщинам, – сказал Владимир Путин, приветствуя по видеосвязи участников мероприятия.

Глава государства также подчеркнул, что приоритетом на сегодня в России является повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку.

– В соответствии с Вашим решением, Волгоградская область совместно с Правительством РФ, с Министерством здравоохранения России реализует масштабную программу по модернизации и развитию системы здравоохранения региона, создает современные основы оказания медицинской помощи населению по всем основным направлениям. Безусловным приоритетом в нашей совместной работе являются вопросы, связанные с сохранением здоровья детей, и в целом поддержка материнства и детства. Только за последние годы в 72 территориальных подразделениях детских медицинских учреждений прошли преобразования: проведены ремонты, обновлено оборудование, улучшена материально-техническая база, – доложил в свою очередь Андрей Бочаров.

Четырехэтажное здание детской поликлиники № 2 в Волжском было полностью обновлено за два последних года. Здесь не только капитально отремонтировали все помещения, смонтировали новые инженерные сети, окна и двери, закупили мебель и дооснастили медоборудованием, но изменили маршрутизацию потоков пациентов. В Волгограде к современным стандартам приведены два филиала детской поликлиники № 31.

– В целом, модернизация детских лечебных учреждений позволила на более ранних стадиях выявлять заболевания детей и более качественно проводить лечение. Об этом говорит и выполнение Волгоградской областью основных целевых показателей в сфере детского здравоохранения, определенных Минздравом России, – сделал акцент Андрей Бочаров. – Реализация программы по модернизации детских учреждений здравоохранения позволит в 2025-м году обновить материально-техническую базу 70% детских медицинских учреждений региона. Мы рассчитываем, Владимир Владимирович, что программа будет продолжена. Просим Вас поддержать это предложение. Также предлагаем отдельное внимание в программе уделить модернизации и созданию современных региональных многопрофильных детских больниц, на которые будет возложена координация всех ключевых процессов по направлению детского здравоохранения, включая вопросы детской реабилитации и восстановления как важной составляющей профилактики заболеваний и сохранения здоровья детей.

Еще одним предложением, важным для всех субъектов страны, стала инициатива об изменении подхода к диспансеризации юного поколения.

– В школах на системной основе проводятся профилактические медицинские осмотры. Бесспорно, они дают положительный результат. Но при этом мы считаем, что в старших классах с целью более глубокого и качественного обследования состояния здоровья детей и подростков, более раннего выявления заболеваний на пороге их вступления во взрослую жизнь, возможно предусмотреть углубленную диспансеризацию, с расширением необходимого перечня исследований и с выделением отдельного объёма госфинансирования на эти работы в программе госгарантий оказания медицинской помощи, – озвучил предложение волгоградской губернатор.

Также Андрей Бочаров предложил внести вакцинацию от вируса папилломы человека в единый национальный Календарь прививок с выделением государственного финансирования.

– 2024 год в России объявлен Вами Годом Семьи. Защита материнства и детства, защита семьи – безусловный приоритет. Мы рассчитываем, что реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена и после 2025 года. И вопросы, обсуждаемые сегодня в рамках рабочего совещания, будут учтены. Еще раз спасибо за поддержку, – подытожил волгоградский губернатор.