Общество

Выпускнице техникума в Волгограде 9 раз отказали в детском пособии из-за стипендии

Общество 28.11.2023 15:24
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28.11.2023 15:24


В Волгограде 20-летняя местная жительница 9 раз обращалась в Отделение ФПСС по Волгоградской области за ежемесячным пособием на ребенка, но каждый раз ей отказывали.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в итоге молодая мама обратилась в прокуратуру с жалобой.

Установлено, что женщина добивалась ежемесячной выплаты на ребенка с мая текущего года. Волгоградка неоднократно обращалась по этому вопросу в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области, но ей отказывали, поскольку якобы среднедушевой доход ее семьи превышает величину прожиточного минимума.

Одним из таких источников дохода специалисты Фонда указали социальную стипендию в техникуме, которую молодая мама не получала с сентября 2019 года. Проверяющих этот факт не смутил, как и то, что волгоградка закончила техникум в июне 2022 года. Справки об отсутствии стипендии, которые она предоставляла, их, видимо, также не убедили. 

Выяснилось, что в образовательном учреждении по какой-то причине не проставили в электронных документах дату прекращения выплаты стипендии, что повлекло представление недостоверных сведений в Отделение ФПСС.

Прокуратура Краснооктябрьского района по итогам проверки внесла представления в адрес руководства Фонда и директора ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева», где ранее обучалась молодая мама. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Волгоградке выплатили детское пособие на сумму более 40 тысяч рублей. Положенные ей ежемесячные выплаты на ребенка сейчас выплачиваются без сбоев.

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