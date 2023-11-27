Общество

Выборы главы Моисеевского сельского поселения выиграла самовыдвиженец

Общество 27.11.2023 08:01
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27.11.2023 08:01



В Котовском районе Волгоградской области подвели итоги трехдневных досрочных выборов главы Моисеевского сельского поселения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальную районную газету «Маяк», победу празднует самовыдвиженец, 56-летняя Валентина Аравина.
Всего, напомним, в досрочных выборах принимали участие два кандидата. Помимо Аравиной, за пост главы поселения сражался  21-летний Кирилл Люманов, выдвинутый ЛДПР.
Досрочные выборы главы Моисеевского сельского поселения должны были пройти в сентябре, в единый день голосования. Однако из трех кандидатов двое сошли с дистанции. Среди них – бывший глава Котовского городского поселения Сергей Лесниченко. В связи с этим выборы перенесли. 
Напомним, весной этого года в Котово возбудили уголовное дело из-за некачественного ремонта улицы Дачная. Акты о приемке работ у подрядчика подписывал Сергей Лесниченко. После уголовного скандала он покинул пост по собственному желанию.

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