Всего, напомним, в досрочных выборах принимали участие два кандидата. Помимо Аравиной, за пост главы поселения сражался 21-летний Кирилл Люманов, выдвинутый ЛДПР.
Досрочные выборы главы Моисеевского сельского поселения должны были пройти в сентябре, в единый день голосования. Однако из трех кандидатов двое сошли с дистанции. Среди них – бывший глава Котовского городского поселения Сергей Лесниченко. В связи с этим выборы перенесли.
Напомним, весной этого года в Котово возбудили уголовное дело из-за некачественного ремонта улицы Дачная. Акты о приемке работ у подрядчика подписывал Сергей Лесниченко. После уголовного скандала он покинул пост по собственному желанию.