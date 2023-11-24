Общество

В Котовском районе стартовали трехдневные выборы главы поселения

Общество 24.11.2023 21:40
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24.11.2023 21:40


Сегодня, 24 ноября,  стартовало голосование на досрочных выборах главы Моисеевского сельского поселения Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облизбиркоме, избиратели выберут главу из двух кандидатов. На этот пост претендуют самовыдвиженец 56-летняя Валентина Аравина и 21-летний Кирилл Люманов, выдвинутый ЛДПР. Голосование будет проходить в течение трех дней подряд – с 24 по 26 ноября.
Напомним, досрочные выборы главы Моисеевского сельского поселения должны были состояться в единый день голосования в сентябре 2023 года. Однако из трех кандидатов остался всего один. Регистрация двух кандидатов была аннулирована. Среди них, в частности, был бывший глава городского поселения Котово Сергей Лесниченко. Он сам снял свою кандидатуру.


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