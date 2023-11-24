Жителя Котово нашли мертвым после монтажа насоса

В Волгоградской области скончался от удара током житель Котово. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, трагический инцидент произошел в частном доме по улице Волгоградской.

— Мужчина находился в доме вместе с супругой. Занимался установкой водяного насоса. В один из моментов он попытался подключить прибор и получил электрический удар, — рассказал источник. — Уже бездыханное тело супруга нашла жена.

Известно, что хозяин дома скончался на месте. Происшествие случилось накануне после обеда. Погибшему было всего 36 лет.

Фото: архив ИА «Высота 102»