Волгоградские школьники спасли от вырубки 102 дерева

Общество 23.11.2023 13:51
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23.11.2023 13:51
В Волгоградской области завершилась Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». В рамках нее 16 учебных учреждений Волгограда собрали и отправили на переработку 6 тонн макулатуры, что спасло от вырубки 102 дерева (1 тонна макулатуры = 17 спасенных деревьев).
По количеству собранной макулатуры определены топ-3 самых результативных учебных заведений. В абсолютных лидерах - гимназия №1 Центрального района Волгограда, ее учащиеся и педагоги собрали 2 тонны макулатуры.
Второе место заняла Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 Центрального района Волгограда, отправив на переработку 652 кг бумаги и 150 кг картона. Замкнула тройку лидеров средняя школа №128, собрав 649 кг бумаги.
Среди детских садов первое место занял детский сад №25 Ворошиловского района Волгограда. Родители вместе с детьми собрали 306 кг бумаги и 191 кг картона.
Напомним, акция проходила с 10 октября до 15 ноября. Она объединила все регионы РФ, координатором ее в волгоградском регионе выступил региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЭкоЦентр».
В каждом учебном заведении были выставлены специальные короба под сбор бумаги и картона, параллельно со сбором макулатуры в образовательных учреждениях прошли мастер-классы и экологические уроки по истории и переработки бумаги. Эколекции в Волгограде посетили порядка 300 детей разных возрастов: от 5 до 20 лет.
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